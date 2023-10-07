Трамп: глупость Байдена и Обамы может привести к третьей мировой войне Трамп раскритиковал Байдена и Обаму за политику в отношении России и Китая

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сближение России и Китая является следствием глупости двух президентов США — Джо Байдена и Барака Обамы, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью журналистам Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан. По его мнению, Россия и Китай должны были быть естественными врагами из-за разницы в размере территории.

А Байден и Обама свели их вместе — глупостью и энергией... Они сейчас вполне себе едины. Этому нельзя было позволить случиться, при мне бы этого никогда не случилось, — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что объединение России и Китая — это «то, что вы точно не хотели бы видеть». По словам экс-главы США, упрямство Байдена, который хочет любой ценой одолеть Россию, может привести к третьей мировой войне. Сам Трамп, по его словам, не допустил бы конфликта на Украине.

Ранее Трампа предложили номинировать на пост спикера палаты представителей Конгресса США. С таким предложением выступил конгрессмен Трой Нильс, его поддержал Мэтт Гетц, ставший инициатором отставки бывшего спикера Кевина Маккарти.

Однако экс-президент отказался занимать пост даже на временной основе. Вместо этого он поддержал кандидатуру конгрессмена от Республиканской партии Джима Джордана.