Президент США Дональд Трамп, говоря о причинах ликвидации генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил, что он планировал атаки на четыре американских посольства.
Возможно, это было посольство в Багдаде. Как я считаю, это, вероятно, были бы четыре посольства, — отметил глава Белого дома в интервью телекомпании Fox News, выдержки из которого в пятницу были размещены на её сайте.
Трамп также прокомментировал призыв иракских властей вывести американские войска.
Это то, что они говорят публично. Они не говорят этого в частных беседах, — заверил американский лидер.
3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».
Как ранее писал NEWS.ru, Москва призывает все стороны, в частности США, к сдержанности вокруг ситуации с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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