Трамп еще расколет и республиканцев Официальные цифры по выборам в США появятся почти через неделю

Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Если Россию вновь за океаном дружно не обвиняют во вмешательстве в прошедшие выборы в конгресс, то, видимо, потому, что уже выдвинуты и так все возможные обвинения. И поднимать еще выше градус таких нападок бесполезно. Столь же контрпродуктивными были и надежды некоторых наших «говорящих голов» на перемены внешней американской политики в случае успеха республиканцев. В чем-то повторилась романтическая предыстория поединка Дональда Трампа и Хиллари Клинтон на финише президентской гонки 2016 года. Но нашим аналитикам не привыкать на ходу переобуваться, расставаясь с ими же порожденными иллюзиями.

Очевидно, что украинский конфликт изначально не был в центре внимания предвыборных дебатов. На выборах в американский конгресс вообще традиционно все сводится к наполнению кошельков рядовых обывателей Смита и Вессона. Республиканцы напирали на скачки инфляции и цены на горючее, демократы уцепились за решение Верховного суда США, разрешившего решать проблему права на аборты на уровне штатов. А «слоны» известны своим консерватизмом в этом вопросе. И если и возникала тень Украины, то исключительно в плане обещаний не ущемлять интересы избирателей помощью стране, которую многие не могут найти на карте.

В целом, между республиканцами и демократами давно достигнут консенсус в плане продолжения поддержки киевского режима как инструмента решения куда более глобальных проблем. В частности, сохранения статуса США как «града на холме». Как мы помним, сам Трамп не рискнул ни Крым признать, ни нарастающий вал санкций ослабить. Более того, он хвастливо заявлял, что никто прежде не демонстрировал в отношении Москвы такой же жесткости, как он. Так что, если вновь обретшие большинство республиканцы заявят, что Джо Байден был еще недостаточно последовательным в покровительстве украинского режима, сенсации в этом демарше не будет. Недостатки в деятельности демократической администрации будут изыскиваться во всех сферах.

Фото: Shutterstock Официальная резиденция президента США

И расхождения между партией осла и партией слона возможны исключительно в оценках масштабов такой помощи. И главное — более жесткого контроля за расходованием предоставляемых, прежде всего, финансовых средств. Причем в рядах самих республиканцев пока нет полного согласия в отношении корректировки «украинской стратегии». В этом смысле новые конгрессмены не откажут себе в удовольствии преодолеть собственные противоречия путем усиленного возвращения к делишкам Байдена-младшего на Украине.

В целом же, после выборов будет складываться обычная для Америки система политических противовесов — демократический президент и республиканский конгресс. И, соответственно, формулироваться позиции на будущие выборы президента. И в этом смысле Дональд Трамп, развивший небывалую активность в ходе прошедшей избирательной кампании и способствовавший победе ряда своих горячих сторонников, не скрывает своих президентских амбиций.

А это может смешать карты руководства республиканцев, поскольку Трамп, вызывающий решительное отторжение части заокеанского истеблишмента, может не только дополнительно консолидировать своими радикальными выходками электорат демократической партии, но и закрыть путь к партийной инвеституре ряду реально свежих и потенциально сильных кандидатов в президенты от республиканцев.

Впрочем, все же помнят о «глубинном государстве», некоронованных королях Америки, негласной корпорации, которая, дескать, и принимает основные решения. Ну, а выборы — это такое развлечение для политологов.