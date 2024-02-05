Трамп допустил всемирную катастрофу при Байдене Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны при правлении Байдена

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Джо Байден

Третья мировая война может начаться до истечения президентского срока Джо Байдена, заявил в эфире Fox News экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что демократ будет у власти еще минимум девять месяцев, а это большой период, в который может случиться глобальная военная катастрофа.

9 месяцев — это большой срок. Очень высока вероятность, что еще до истечения его срока мы получим третью мировую, потому что он не выполняет свою работу, — подчеркнул Трамп.

Республиканец добавил, что Байдена никто не уважает. По мнению Трампа, его оппонент превратился в посмешище для всего мира.

До этого Трамп выразил мнение, что мир оказался на грани третьей мировой войны после атаки на американскую базу на Ближнем Востоке. По словам политика, при его руководстве нападения бы не произошло, как не случилось бы атаки ХАМАС на Израиль. Республиканец также заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости Байдена.

Ранее Трамп сказал, что американцы — нация, сбившаяся с пути. По его мнению, причина происходящего заключается в политике действующего президента Штатов Джо Байдена.