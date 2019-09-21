Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность публикации записи своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Мы определимся с тем, как опубликовать то, о чём говорили, — приводит пресс-служба Белого дома слова политика.
По его словам, это была прекрасная беседа, потому что он всегда стремится расположить к себе собеседника.
Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф рассказал, что Трампу грозит импичмент в случае, если будет доказано его давление на Зеленского, писал News.ru.