Трамп допустил, что ракета в Польшу могла прилететь из России

Фото: MAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена с территории России. Ракета упала «в 50 милях» (около 80 км) от украинской границы, отметил он в ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго, сообщает РИА Новости.

Сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории, — сказал Трамп.

Агентство уточнило, что экс-президент ошибся, поскольку деревня Пшеводув, где упала ракета, расположена в 6,5 км от границы с Украиной.

Предварительная оценка инцидента действующего американского лидера Джо Байдена отличается от позиции Трампа. Ранее хозяин Белого дома после экстренной встречи с лидерами других стран Запада назвал маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов. В Минобороны РФ заявили, что информация польских СМИ о якобы упавшей российской ракете является провокацией.