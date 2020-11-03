Трамп догоняет Байдена по числу выборщиков

https://static.news.ru/photo/c66419e4-1e62-11eb-9811-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House via globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп после победы в ряде ключевых штатов значительно сократил отставание от демократа Джо Байдена по числу выборщиков.

К 08:20 мск хозяин Белого дома проигрывает претенденту на него всего 19 выборщиков при соотношении 204 к 223, свидетельствует прогноз Fox News.

Трамп сейчас лидирует в ключевых штатах — Флориде и Техасе, увеличил отрыв в Пенсильвании, а также набирает больше голосов избирателей в Висконсине, Айове и Огайо.

Прогнозы на победителей в отдельных штатах до завершения подсчёта голосов делают ведущие телеканалы. Для этого они используют свои статистические модели. Прогнозы считаются неофициальными, но пользуются серьёзным авторитетом из-за точности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена во всех ключевых штатах. Так, он лидирует с 51,3% голосов после обработки 98% бюллетеней во Флориде. Байден набрал в этом штате 47,8%. Оба кандидата перед выборами уделили внимание агитации во Флориде, так как этот штат входит в число тех, где до последнего неясно, какой кандидат одержит верх на выборах.