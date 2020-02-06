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Давление Дональда Трампа на Украину началось ещё до его разговора с Владимиром Зеленским, состоявшегося в июле 2019 года.

Как сообщает TPM, Петру Порошенко, занимавшему пост лидера Незалежной, предлагали начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В замен на это политик поехал бы в Соединённые Штаты с госвизитом. Портал утверждает, что это повысило бы шансы Порошенко на переизбрание президентом на выборах весной 2019 года.

О начале расследования пятый президент Украины должен был рассказать в интервью изданию The Hill в марте 2019 года, однако в последний момент он отказался от беседы с прессой. В итоге с журналистом Джоном Соломоном общался Юрий Луценко, в тот момент занимавший пост генпрокурора Украины.

Как писал NEWS.ru, летом 2019 года Дональд Трамп заявил занимавшему в тот момент пост помощника главы страны по нацбезопасности Джону Болтону о том, что намерен продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не проведёт расследование по делу бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына. Самого Трампа Демпартия США обвиняла в том, что он давил на Киев, чтобы дискредитировать своего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. 5 февраля 2020 года Сенат Конгресса США оправдал президента Трампа по обеим статьям обвинения импичмента.