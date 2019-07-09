https://static.news.ru/photo/c36b2fbe-a273-11e9-87e5-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп посоветовал Ирану избегать легкомысленных решений касательно своей ядерной программы.

По его словам, сейчас иранская сторона «делает много плохого». Комментируя заявление Ирана о начале обогащения урана выше предусмотренного ядерным соглашением уровня, глава Белого дома призвал руководство страны быть осторожнее в принятии решений.

Что происходит с Ираном? Иран делает много плохого прямо сейчас, и ему следует быть осторожным, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что власти Ирана 7 июля объявили о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.