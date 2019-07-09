Президент США Дональд Трамп посоветовал Ирану избегать легкомысленных решений касательно своей ядерной программы.
По его словам, сейчас иранская сторона «делает много плохого». Комментируя заявление Ирана о начале обогащения урана выше предусмотренного ядерным соглашением уровня, глава Белого дома призвал руководство страны быть осторожнее в принятии решений.
Что происходит с Ираном? Иран делает много плохого прямо сейчас, и ему следует быть осторожным, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что власти Ирана 7 июля объявили о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.