Трамп дал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/affc7f8e-8137-11ea-b942-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп предполагает, что пандемия унесёт меньшее число жизней, чем ранее прогнозировали специалисты Белого дома.

По мнению президента, общее число смертей от COVID-19 в стране составит около 60–65 тысяч. Ранее власти предполагали, что умрут более 200 тысяч человек. По словам Трампа, скорректировать прогноз ему позволяет успех тех мер, что предпринимаются в США для борьбы с распространением инфекции, передаёт РБК.

На данный момент в США подтверждены 699 тысяч случаев инфицирования COVID-19, от осложнений заболевания скончались 36,7 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты ведут расследование, направленное на установление причин возникновения пандемии коронавируса, заявил президент Дональд Трамп. Также глава США пообещал проверить информацию СМИ, сообщавших, что лаборатория в китайской Ухани получала грант от американских властей в размере $3,7 млн.