Трамп дал обещание американским студентам в случае победы на выборах Трамп: выпускники колледжей в США должны получать грин-карту вместе с дипломом

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS/Global Look Press

Дональд Трамп

Студенты после окончания колледжей в США будут получать вид на жительство вместе с дипломами, заявил республиканец Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу All-In Podcast. По его словам, он добьется такой возможности при условии победы на предстоящих президентских выборах.

Что я хочу сделать и что я сделаю: если вы закончили колледж, мне кажется, вы вместе с дипломом автоматически должны получить грин-карту, — подчеркнул экс-глава Белого дома, добавив, что речь идет как о двухлетнем, так и о четырехлетнем образовании.

Ранее Трамп посулил «разобраться» с многомиллиардным траншами, которые получает от Вашингтона Украина. Кандидат в президенты Соединенных Штатов также напомнил, что каждый раз, когда украинский лидер Владимир Зеленский появляется в стране, он получает новую крупную финансовую помощь.

До этого миллиардер пообещал экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Боец смешанных единоборств выразил уверенность, что Трамп желает прекратить конфликт в регионе. На это бывший хозяин Белого дома ответил утвердительно.

Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп будет лузером, если поддержит идею завершения конфликта на Украине за счет достижения компромисса с Москвой. В то же время он признал, что новая администрация США вполне может оказать давление на Киев прекращением поставок вооружения.