Трамп: Байден убил американскую мечту

Президент США Джо Байден за время своего правления убил американскую мечту. Он и его администрация виновны в ситуации на Украине и высокой инфляции в США. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Джорджия, сообщает РИА новости.

Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за пятнадцать месяцев. За год он убил американскую мечту, — цитирует агентство Трампа.

По мнению Трампа, если бы он оставался у власти, Россия не начала бы спецоперацию на Украине. Происходящее он связал с неудачами США при выводе своего военного контингента из Афганистана.

Экс-президент также обвинил своего преемника в проблемах во взаимоотношениях Вашингтона и НАТО. По его словам, в Альянсе перестали верить американскому представительству.

Упомянув высокую инфляцию и рост цен на бензин, Трамп заявил, что «демократы плохи в экономике».

Ранее Трамп рассказал, что российская спецоперация на Украине стала для него неожиданностью. Он полагал, что войска РФ были сосредоточены на границе с соседней страной для ведения переговоров. Трамп добавил, что во времена своего президентства был «очень жёстким» в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом хорошо ладил с ним.