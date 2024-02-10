Трамп: Байден может не осознавать, что он еще жив

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Джо Байден

Президент США Джо Байден может даже не осознавать, что он жив, высказал мнение бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что если американского лидера не привлекут к уголовному делу за хранение секретных документов дома, тогда и его нельзя обвинять, иначе это можно будет воспринимать как избирательное преследование оппонента действующего президента страны, передает РИА Новости.

Если его не привлекут к уголовному делу, это им решать, но тогда и меня нельзя обвинять. Это ничего более, чем избирательное преследование политического оппонента Байдена, меня. Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место, — сказал он.

Ранее специального прокурор США Роберт Хур сообщил, что Байден во время общения с командой, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях. В связи с этим команда пришла к выводу, что американский лидер хранил важные бумаги «по невинной ошибке».

После представленного спецпрокурором отчета о ненадлежащем хранении документов Байден выступил с незапланированным обращением к нации. В нем американский лидер ответил на критику его умственных способностей и подчеркнул, что «с его памятью все хорошо», но уже через минуту назвал премьера Израиля чужим именем.