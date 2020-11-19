Трамп анонсировал важную пресс-конференцию по поводу победы на выборах

https://static.news.ru/photo/ae501bbe-2a79-11eb-b976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Pool Via Cnp/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал «важную» пресс-конференцию. По его словам, во время общения со СМИ юристы расскажут о «пути к победе» на выборах президента США. По данным политика, мероприятие состоится 19 ноября в полдень по местному времени (20:00 мск).

Юристы проведут важную пресс-конференцию по очень ясному и реальному пути к победе. Всё очень хорошо становится на свои места, — написал руководитель государства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Important News Conference today by lawyers on a very clear and viable path to victory. Pieces are very nicely falling into place. RNC at 12:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

На выборах соперником Трампа является демократ Джо Байден. И именно ему большинство американских СМИ отдают победу, сообщая, что он набрал необходимое для успеха число голосов выборщиков из разных штатов. Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял о нарушениях избирательного процесса и о фальсификациях голосов. Официальные итоги выборов ещё не объявлены. Президентские выборы в США прошли 3 ноября.

Требование Трампа пересчитать голоса в ряде штатов после президентских выборов не осталось без ответа. Избирком штата Висконсин согласился удовлетворить этот запрос. Комиссия рассмотрела прошение штаба политика и согласилась на частичный пересчёт голосов. Для этих целей кампания главы Белого дома перечислила избиркому Висконсина $3 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-президент США Барак Обама рассказал изданию El Pais о своём сбывшемся прогнозе относительно нахождения у власти Дональда Трампа. По его словам, он ещё в 2016 году знал, что Трамп будет хозяином Белого дома не более одного срока.