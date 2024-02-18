Трамп считает, что США превращаются в страну третьего мира

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Коррупция в американской судебной системе и неконтролируемый поток мигрантов превращают США в страну третьего мира, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган. По его словам, которые приводит РИА Новости, Соединенные Штаты «уже во многих отношениях превратились в нее».

Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира, — отметил он.

Ранее суд в Нью-Йорке приговорил Трампа по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Политик в свою очередь резко высказался о решении суда. По словам Трампа, он стал жертвой произвола по той причине, что выстроил «отличную компанию» и опять баллотируется на пост главы государства.

Трамп назвал приговор «тотальной фальшивкой». Он напомнил, что судью Энгорона уже четырежды снимали с дела и это само по себе является «позорным рекордом». Политик заверил, что последует и пятый отвод от дела. Трамп считает, что «коррумпированный генпрокурор штата» Летиция Джеймс много лет была одержима идеей поймать его. Судью Энгорона использовали, чтобы добиться антиамериканского приговора, подчеркнул бывший глава США.