Трамп останется в Белом доме на День благодарения

https://static.news.ru/photo/66e624be-29b9-11eb-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго во Флориде на День благодарения из-за загруженного рабочего графика, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. По её словам, лидер встретит праздник в официальной резиденции в Вашингтоне.

Чиновницу попросили ответить на публикации в СМИ об изменениях планов руководителя государства и его супруги Мелании.

Президент [США Дональд Трамп] напряжённо работает над тем, что касается коронавируса и других вопросов, над сокращением численности [американских] военных в Афганистане и Ираке, возвращении их домой, — цитирует представителя Белого дома телеканал Fox News.

День благодарения отмечают в Штатах каждый год в четвёртый четверг ноября. В 2020-м году праздник выпадает на 26 ноября. Накануне Трамп в очередной раз заявил, что одержал победу на прошедших в стране 3 ноября выборах главы государства.

Глава Белого дома разместил в Twitter ссылку на публикацию The New York Times, где сказано, что за него проголосовали на 10,1 млн человек больше, чем на предыдущих выборах. Издание отметило, что в этот раз Трампу удалось получить больше бюллетеней в том числе и в регионах, где преобладает испаноговорящее население.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае приготовились к последнему «акту безумия» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который он может устроить перед своим уходом с поста главы государства. По мнению экспертов, в последние дни своего пребывания у власти политик и его администрация могут возобновить антикитайскую программу, приняв дополнительные меры против Пекина.