Торнадо обрушился на Южную Флориду и попал на видео

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Торнадо обрушился на город Форт-Лодердейл в Южной Флориде, в результате чего стихия повредила линии электропередачи и пришвартованные к побережью лодки и яхты, пишет New York Post. Власти города оценили ущерб от торнадо как минимальный и добавили, что никто из жителей не пострадал.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как поток кружащего ветра проносится вдоль побережья, вдоль которого расположено большое количество водных транспортных средств. На одном из видео показана искрящаяся вспышка на ЛЭП, вызванная торнадо. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни во Флориде возможно ухудшении погодных условий, поскольку еще один мощный шторм движется к восточной части страны.

Ранее сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл, также катаклизм коснулся городов Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Экстренные службы принялись искать жертв и высвобождать пострадавших из-под обломков. Очевидцы опубликовали видео с места событий: на кадрах видно, что десятки домов были уничтожены ударами ветра, многие автомобили разбиты и разбросаны по дорогам. Людям пришлось прятаться от разрушительного катаклизма в подвалах.