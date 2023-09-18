Торговый оборот России и США обновил антирекорд Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз до рекордного минимума в $277 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле текущего года объем товарооборота между Россией и США составил $277,3 миллиона, что стало самым низким показателем с начала 2000 года, согласно данным Бюро переписей США (Census Bureau). Данные отчета также указывают, что основной долей российского экспорта в США остаются три товарные группы: ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы.

За первые семь месяцев 2023 года США закупили товаров у России на общую сумму примерно в $3 миллиарда. Однако в июле текущего года объем российского экспорта в США сократился до $277,3 миллиона, достигнув минимального значения с 2000 года.

Сравнив с данными февраля 2022 года, предшествующего введению жестких санкций против России, объем товарооборота между РФ и США в июле текущего года оказался в 11 раз ниже. Кроме того, этот показатель уменьшился почти в 13 раз по сравнению с данными июля 2021 года.

Ранее французские аналитики отметили, что российский экспорт зерна составляет 23% мировой торговли. Они указали, что позиции РФ могут еще укрепиться на фоне сообщения Минсельхоза США о грядущем снижении мировых поставок пшеницы. По их словам, доминирование РФ «просто необходимо» в ситуации, когда в глобальном масштабе неустойчивы спрос и предложение.