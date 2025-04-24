В результате торговой войны США и Китая корпорация Tesla рискует больше не получить китайских деталей для производства роботов Optimus, передает телеканал CNBC. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в рамках отчета по финансовым результатам.
По мнению миллиардера, ситуацию можно скорректировать в пользу корпорации. Однако Китаю потребуются гарантии того, что редкоземельные материалы не будут использованы в военных целях.
В то же время Tesla пытается создать человекоподобных роботов. Если переговоры с Пекином пройдут удачно, Маск получит разрешение на экспорт этих материалов от Министерства торговли Китая.
Будущее нашей компании в первую очередь базируется на <…> автономных автомобилях и объемных, многочисленных автономных гуманоидных роботах, — заявил Маск.
Ранее власти Китая приняли решение ограничить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно отразиться на поставках в США. Под ударом могут оказаться такие американские промышленные отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая сфера и производство полупроводников.
Решение было принято после того, как суммарные пошлины Вашингтона на товары из Пекина были увеличены до 145%. Позже президент Дональд Трамп признался, что власти могут снизить их без последующего повышения.