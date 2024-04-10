«Торгашество»: Антонов ответил США на тему российской нефтегазовой отрасли Антонов: США хотят подсадить союзников на свое собственное дорогое топливо

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Штаты, высказывая «угрозы» в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая «Арктик СПГ 2», занимаются «банальным торгашеством», заявил посол в США Анатолий Антонов. По его словам, они стремятся подсадить своих союзников и страны глобального юга на собственное, куда более дорогое топливо, передает пресс-служба дипмиссии.

По словам Антонова, американская администрация давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. При этом замысел преподносится как борьба за «энергонезависимость сателлитов».

Однако в действительности США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей. «Подсадить» союзников и нуждающиеся в углеводородах страны глобального Юга на американское, куда более дорогое топливо. То есть речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления, — сказал Антонов.

Ранее сообщалось, что после отказа Индии закупать у России нефть в Китае заявили о готовности расширить объемы поставок российских углеводородов, причем в марте они достигли рекордной планки. Нефть марки Sokol перенаправляется китайской стороне вместо Индии, решившей отказаться от нее из-за проблем с оплатой на фоне санкций США.

До этого стало известно, что Россия заработала $187 млрд на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран в 2023 год. По данным агентства, это на $56 млрд превышает средний доход от экспорта углеводородов в страны Европы до санкций.