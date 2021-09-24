Топ-менеджера НОВАТЭКа освободили под залог в США

Заместителя председателя правления российской газовой компании НОВАТЭК Марка Джитвэя, которого в США обвиняют в неуплате налогов, отпустили под залог. Об этом сообщили в суде штата Флорида, который рассматривает дело, пишет РИА Новости.

Прокуратура требовала установить залог в размере $80 млн. Следующее заседание по делу состоится 30 сентября. В этот день планируется установить дальнейшие условия освобождения мужчины.

Джитвэя арестовали по обвинениям в сокрытии $93 млн на оффшорных счетах. По мнению властей, он сделал бенефициаром свою жену, гражданку России, и уклонялся от необходимости каждый год подавать налоговые декларации. Мужчина не признаёт вину.

Джитвэй имеет российское и американское гражданства. Поэтому власти РФ следят за развитием событий, но не могут вмешиваться в процесс, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В случае признания вины Джитвею грозит максимальное наказание. Оно будет складываться за все вменяемые ему преступления: по каждому эпизоду мошенничества (20 лет тюрьмы), по каждому эпизоду уклонения от налогов (пять лет), по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка (пять лет), по каждому эпизоду ложного заявления (пять лет), по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов (три года), по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации (один год).