Топ-менеджер «Новатэка» заявил о невиновности по расширенному обвинению

Топ-менеджер компании «Новатэк» Марк Джитвэй заявил о своей невиновности по расширенному обвинительному заключению. Об этом говорится в документах суда, сообщает РИА Новости. Заседание прошло во вторник, 7 декабря, Джитвэй присутствовал на нём виртуально.

По информации суда, очередное заседание состоится 16 декабря. Процесс по делу начнётся не ранее, чем в январе 2022 года.

Новое обвинительное заключение содержит в себе 14 пунктов. Документ был опубликован 2 деабря.

Ранее Минюст США сообщил о том, что заместитель председателя правления «Новатэка», финансовый директор компании Марк Джитвэй был арестован по налоговым обвинениям. Они связаны с фактами сокрытия на счетах в офшорах $93 млн.

При этом сам Джитвэй уверяет, что уладил все предъявленные Штатами налоговые претензии. При этом он считает данные обвинения необоснованными и не признаёт себя виновным.

В случае, если суд примет обратное решение, мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет по каждому эпизоду мошенничества, по пять лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, ложного заявления, три года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов и по одному году — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, судьба арестованного в США заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Джитвея интересует Москву, поскольку он — гражданин России, но в судебные претензии к нему как к американцу Кремль вмешаться не может.