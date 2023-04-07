Топ-менеджер американской оружейной компании погиб пи крушении самолета Daily Mail: топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб при крушении самолета в США

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одной из жертв крушения самолета у берегов Флориды в США стал топ-менеджер американской военно-промышленой компании Raytheon. Об этом сообoftn газета Daily Mail. О трагедии стало известно вечером 6 апреля.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США. По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.

Как сообщает издание. одним из погибших был Джефф Лампкин, он занимал должность заместителя директора компании Raytheon. Вместе с ним погибла его жена.

Семья проживала в штате Индиана. В город Венис они прибыли на ужин с друзьями. Самолет разбился после того, как отправился в обратный путь.