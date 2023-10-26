«Только он и я»: Байдена снова поймали на откровенных выдумках о лидере КНР Байден повторил ложный рассказ про многочисленные встречи с Си Цзиньпином

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден в очередной раз сильно приукрасил характер своих отношений с лидером КНР Си Цзиньпином, о чем говорят опубликованные пресс-службой Белого дома материалы с пресс-конференции. Американский глава снова повторил ложный рассказ о многочисленных поездках с китайским коллегой.

Но факт в том, что я встречался с Си Цзиньпином больше, чем с любым другим мировым лидером. У меня было более 68 часов частных встреч, только он и я, с синхронными переводчиками — начиная с того времени, когда я был вице-президентом, потому что президенту Соединенных Штатов было неуместно встречаться с вице-президентом (когда Си был зампредседателя КНР. — NEWS.ru). Итак, я проехал с ним 17 тысяч миль, — отметил Байден.

Ранее американский лидер оговорился во время выступления и поблагодарил «за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе» не Египет, а Палестину. Отмечается, что американский лидер быстро исправился.

Это один из серии конфузов, в которые попал Байден за последнюю неделю. Так, президент США недавно забыл, как вести себя перед аудиторией. Вместо заготовленной речи политик озвучил свои инструкции по поведению на сцене.