Тhe New Yorker раскрыл планы США по поставкам HIMARS Украине TNY: США не намерены увеличивать поставки систем HIMARS Украине

Фото: Sgt. Dustin Biven/Global Look Press

Многоцелевая высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS)

США не намерены увеличивать поставки систем HIMARS Украине реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет журнал Тhe New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне. По его словам, ВСУ за месяц тратят более половины объема ракеты, выпускаемых производителем в течение года.

Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля, — цитирует издание представителя оборонного ведомства США.

В публикации поясняется, что компания Lockheed Martin производит за год девять тысяч ракет для HIMARS, а украинская армия использует порядка пяти тысяч таких боеприпасов за месяц.

Аналогичная ситуация и с системами ПВО, которые Киев просит у Пентагона. В Вашингтоне пояснили, что отказывают в их поставке больше по технической причине — у США не такой большой запас установок, их не могут все отдать Украине.

Ранее советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США в скором времени не смогут поставлять Украине ракеты для РСЗО HIMARS, поскольку их запасы истощаются. По его словам, Киев может получить еще порядка 8–10 тысяч ракет, что составит третью часть запаса Вашингтона. Их, возможно, хватит ВСУ на несколько месяцев, но когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется.