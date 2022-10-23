Time: России известно главное уязвимое место Украины Time: России известны уязвимые места энергосистемы Украины, созданной во времена СССР

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Обозреватель издания Time Сиара Ньюджент заявила, что Россия хорошо знает украинскую энергетику, которую создали во времена СССР. Именно энергетическая отрасль стала сейчас ключевым уязвимым местом Украины, отметила она в своей публикации.

Ньюджент напомнила, что советские инженеры обеспечили развитой и разветвленной сетью энергоснабжения, обеспечивающей города дешевым и универсальным отоплением, бывшие союзные республики. Теперь уже независимые государства пользуются этим до сих пор.

Централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии. На Украине по состоянию на 2021 год 53 процента городских домохозяйств все еще полагались на него, — подчеркнула журналист.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что главным отличием Украины от России является ее уязвимость перед холодами. При этом Россия имеет энергоносители и инфраструктуру, чтобы не замерзнуть зимой, отметил он.