Обозреватель издания Time Сиара Ньюджент заявила, что Россия хорошо знает украинскую энергетику, которую создали во времена СССР. Именно энергетическая отрасль стала сейчас ключевым уязвимым местом Украины, отметила она в своей публикации.
Ньюджент напомнила, что советские инженеры обеспечили развитой и разветвленной сетью энергоснабжения, обеспечивающей города дешевым и универсальным отоплением, бывшие союзные республики. Теперь уже независимые государства пользуются этим до сих пор.
Централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии. На Украине по состоянию на 2021 год 53 процента городских домохозяйств все еще полагались на него, — подчеркнула журналист.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что главным отличием Украины от России является ее уязвимость перед холодами. При этом Россия имеет энергоносители и инфраструктуру, чтобы не замерзнуть зимой, отметил он.