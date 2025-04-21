Time поместил фотографию покойного папы римского на обложку

Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press

Папа римский Франциск

Журнал Time почтил память папы римского Франциска, поместив его черно-белый портрет на обложку нового номера. В публикации в соцсети X издание назвало понтифика «реформаторским лидером», чье правление принесло значительные изменения для католической церкви.

Папа Франциск, настроенный на реформы лидер Римско-католической церкви, чье папство ознаменовало собой ряд нововведений, умер в возрасте 88 лет, — отметили в Time.

Журнал подчеркивает историческую роль Франциска как первого папы из Нового Света, который провел масштабные реформы в Ватикане и выступал за межконфессиональный диалог. Номер, который появится в продаже 12 мая, обещает содержать подробный анализ наследия понтифика.

Папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет, был родом из Аргентины. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Президент России Владимир Путин, комментируя смерть Франциска, заявил, что папа римский очень хорошо относился к стране. Глава государства подчеркнул, что россияне будут помнить об этом всегда.