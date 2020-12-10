Time назвал «стражей года»

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Американский журнал Time назвал медработников, находящихся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, главного инфекциониста США Энтони Фаучи, а также лидеров движения за расовую справедливость «стражами года».

В своём заявлении издание отмечает, что стражи «встают под удар» ради защиты «священных для демократии идеалов».

В 2020 году они сражались на многих фронтах, — говорится в сообщении.

Фаучи признали «стражем» ввиду не только его роли в противостоянии с COVID-19 в США, но и благодаря его «борьбе за правду». Как отмечено изданием, он «мягко исправлял» «ложные» заявления президента страны Дональда Трампа о коронавирусе.

Также «стражами года» журнал назвал организаторов движения за расовую справедливость, начавшегося в Штатах после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Среди таких «стражей» — американка Порче Беннетт-Бей, организовавшая движение сопротивления в городе Кеноша, где сотрудники полиции при попытке задержания ранили в спину молодого человека. Ещё одним героем в этой категории стала француженка Асса Траоре, сестра чернокожего Адаму Траоре, который погиб в 2016 году в ходе перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с полицейскими. Девушка стала активисткой и борется с полицейским насилием и расизмом во Франции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2020 году журнал Time присвоил звание «Человек года» сразу двум людям — заявляющему о своей победе на выборах США Джо Байдену и демократке Камале Харрис, которая может стать вице-президентом.