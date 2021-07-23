Тихановская встретилась с белорусскими прихожанами в храме в Бруклине

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с белорусскими прихожанами в одном из храмов Бруклина в американском Нью=-орке. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в православном соборе святого Кирилла Туровского. Тихановская приехала в Нью-Йорк из Вашингтона. Её сопровождали телохранители.

В ходе встречи желающие смогли задать лидеру оппозиции Белоруссии свои вопросы. Общение проходило на белорусском языке. При этом белорусы, живущие в Бруклине, и члены команды Тихановской подсказывали ей, как звучит на белорусском то или иное слово.

Участники встречи поинтересовались у Тихановской, в частности, чем отличаются политические реалии США от белорусских. По мнению лидера оппозиции, американские политики гораздо доступнее для народа, а их деятельность более открыта.

Также Тихановскую спрашивали о роли женщины в Белоруссии и касались темы санкций. При этом Тихановская подчеркнула, что в настоящее время граждане её страны страдают не от санкций, а от репрессий.

Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

При этом собеседники рассказали Тихановской, в частности, о том, что США поддерживают демократические устремления белорусского народа.

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил Тихановской, что Белый дом продолжит привлекать власти Белоруссии «к ответственности за их действия».