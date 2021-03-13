The Washington Post: Байден специально игнорирует Зеленского

https://static.news.ru/photo/e8603de6-84cb-11eb-a230-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Новый лидер США Джо Байден до сих пор не позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома игнорирует общение с Киевом специально, считают американские журналисты. В СМИ предположили, что Вашингтон таким образом старается побудить Зеленского начать борьбу с тотальной коррупцией.

Власти США таким образом пытаются добиться стабилизации экономики Украины для сохранение её шаткой независимости от соседней России, пишет газета The Washington Post. Издание обратило внимание, что Зеленский обещал поменять отношение к бизнесмену Игорю Коломойскому, но этого не произошло. В итоге Международный валютный фонд (МВФ) вынужденно приостановил выплаты Киеву по кредитному соглашению на $5 млрд, без которых европейской стране, возможно, будет практически невозможно рассчитаться по долгам в конце 2021-го.

Накануне директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что Киев сможет рассчитывать на продолжение сотрудничества при ряде условий. По его словам, в первую очередь фонд заинтересован в сохранении статуса Нацбанка Украины. Также представитель МВФ назвал важным фактором «сохранение целостности, независимости и эффективности» антикоррупционных институтов Украины. Райс подчеркнул, что это «важные предпосылки и требования», отмеченные в программе МВФ для Киева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный долг Украины растёт без остановки, а президент страны Владимир Зеленский только усугубляет ситуацию. Об этом написал американский журнал Foreign Policy. Авторы публикации отмечают, что МВФ прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году превысит 65,4% ВВП.