The Washington Post: Байден специально игнорирует Зеленского

Новый лидер США Джо Байден до сих пор не позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома игнорирует общение с Киевом специально, считают американские журналисты. В СМИ предположили, что Вашингтон таким образом старается побудить Зеленского начать борьбу с тотальной коррупцией.
Власти США таким образом пытаются добиться стабилизации экономики Украины для сохранение её шаткой независимости от соседней России,
Накануне директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что Киев сможет рассчитывать на продолжение сотрудничества при ряде условий. По его словам, в первую очередь фонд заинтересован в сохранении статуса Нацбанка Украины. Также представитель МВФ назвал важным фактором «сохранение целостности, независимости и эффективности» антикоррупционных институтов Украины. Райс подчеркнул, что это «важные предпосылки и требования», отмеченные в программе МВФ для Киева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный долг Украины растёт без остановки, а президент страны Владимир Зеленский только усугубляет ситуацию. Об этом написал американский журнал Foreign Policy. Авторы публикации отмечают, что МВФ прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году превысит 65,4% ВВП.