The Telegraph: двух американских наемников взяли в плен под Харьковом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Двое бывших военнослужащих из США попали в российский плен в ходе специальной военной операции на Украине, передает The Telegraph. Издание раскрыло инициалы военных и предположительное место, где бойцы были взяты в плен.

Согласно информации издания, в плену оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Отмечается, что они участвовали в боевых действиях в одном из подразделений украинской армии как добровольцы. Их взяли под стражу, предположительно, неделю назад во время боев под Харьковской областью.

Сослуживец Дрюке и Хьюна сообщил изданию, что бойцы были задержаны во время военной операции. Им сообщили неточные данные о нахождении российских войск.

Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его, — сказал он.

Напарник военнопленных добавил, что их отряд состоял всего лишь из десяти человек.

Ранее стало известно, что суд ДНР вынес решение казнить иностранных наемников британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на украинской стороне. В ходе следствия все трое признали себя виновными в том, что участвовали в вооруженной агрессии ради захвата власти в ДНР. По законам республики они имеют право оспорить свой приговор в течение одного месяца.

Власти Великобритании отказались самостоятельно вести переговоры с ДНР по освобождению приговоренных к смерти бойцов, вместо этого они поручили Киеву разобраться в вопросе их освобождения.