https://static.news.ru/photo/3cd9da54-d545-11e9-b35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/TAСС

Американская газета The New York Times удалила публикацию в социальной сети Twitter о том, что 11 сентября 2001 года «самолёты нацелились» на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

18 лет миновало с тех пор, как самолёты нацелились и уничтожили Всемирный торговый центр, — говорилось в первоначальном варианте поста, сообщает New York Post .

На текст обратили внимание пользователи и подвергли авторов критике.

Лайнеры никуда не нацеливались — это сделали радикальные исламисты, которые их захватили, — написал один из юзеров.

Два угнанных террористами пассажирских самолёта 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне, а четвёртый разбился недалеко от Питтсбурга. Жертвами трагедии стали около трёх тысяч человек.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией почтили память погибших во время терактов 11 сентября. Американский лидер и первая леди вышли к людям, собравшимся на лужайке у Белого дома.