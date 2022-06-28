The Hill вспомнила Гитлера в связи с попытками США противостоять РФ и КНР The Hill сравнила попытки США противостоять России и Китаю со стратегией Гитлера

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Попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну на двух фронтах, заявил в колонке для The Hill председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман. По его словам, помимо борьбы с Россией США вынуждены тратить ресурсы на противостояние с Китаем в совсем другом и далеком регионе. Такая расстановка целей также может помочь России обойти западные санкции, перенаправив энергоносители в Китай.

Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли, — написал Ульман.

Автор также отметил, что президент России Владимир Путин «только рад такому стратегическому безумству».

Ранее разведывательное управление Министерства обороны США разместило объявление на сайте Министерства внутренних дел страны о поиске онлайн-курсов по изучению иностранных языков, в том числе русского и китайского. Отмечается, что курс должен содержать лексику из сообщений СМИ, разделы с культурой и региональными особенностями. Предполагается, что разведчики из США приступят к изучению в августе и освоят курсы за год.