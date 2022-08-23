The Hill: США разуверились в «полной победе» Киева

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Власти США больше не верят в «полную победу» Киева в конфликте с Россией. Они стали опасаться, что поставки высокотехнологичного оружия на Украину могут привести к дальнейшей эскалации, написал бывший советник замглавы Госдепартамента США по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в статье, опубликованной The Hill.

Поскольку лозунги Вашингтона о «полной победе» уступили место суровой реальности затянувшегося, менее решительного исхода, опасения по поводу эскалации растут по мере поставок Киеву все более совершенного оружия, — отметил он.

По словам автора, в отношении Китая США проводят агрессивную внешнюю политику, но проявляют осторожность в том, что касается конфликта на Украине. В отличие от ситуации с Тайванем, у Вашингтона нет никаких оборонных обязательств перед Киевом, поэтому он ограничивается объединением союзников, поставками оружия и обучением личного состава ВСУ. Однако прямое вмешательство СМША в конфликт исключено.

Ранее издание Politico предположило, что США поставляют Киеву больше военной помощи, чем об этом говорят в Пентагоне. В частности, Вашингтон отправил на Украину противорадиолокационные ракеты HARM, хотя о таких вооружениях не сообщалось. Газета также отметила, что, по данным неназванных источников, в последний пакет помощи были включены управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, поставки которых Вашингтоном тоже не афишировались.