The Hill: США могут признать Россию государством-агрессором

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США не будут признавать Россию спонсором терроризма по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, но собираются присвоить ей статус «государства-агрессора», пишет The Hill. Руководство Конгресса США работает над соответствующим законопроектом.

Зеленский запросил (для России — NEWS.ru) статус государства-спонсора терроризма, и вместо этого администрация Байдена заявила им, что не поддержит это, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — для этого нет юридических оснований, — сказал изданию источник в конгрессе, знакомый с ситуацией.

Принятие закона о статусе государства-агрессор расширит возможности президента США Джо Байдена применения санкций в отношении России. Кроме того, Вашингтон сможет присваивать подобный статус любой другой стране, которую сочтет причастной к ситуации на Украине, говорится в публикации. Собеседник издания инициативу раскритиковал, назвав ее непродуманной пиар-мерой. По его словам, она никак не отразится на России и ничем не поможет Украине.

Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что добавление России в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным и «вредным» последствиям. При этом он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться сильнее.