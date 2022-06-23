The Hill: санкции США против России могут привести к краху доллара В США предрекли крах доллара из-за санкционной политики Вашингтона против России

Фото: shutterstock

Вашингтон продолжает проводить санкционную политику, в этот раз направленную против России. Это может негативно отразиться на экономике самих Соединенных Штатов Америки, пишет обозреватель The Hill Марк Джоффе. Он считает, что последствия экономического давления США на РФ не возымели должного эффекта, а ограничительные меры начинают работать против Белого дома.

Джоффе подчеркнул, что рестрикции наносят ущерб США, в первую очередь национальной валюте. По мнению автора статьи, доллар рискует потерять свой статус универсальной всемирной валюты.

Накопленный вес экономических санкций, которые легко вводятся, но редко отменяются, может в итоге поставить под угрозу роль доллара США как мировой резервной валюты, что затруднит федеральному правительству финансирование растущего долга страны, — пишет обозреватель.

Джоффе не назвал альтернативную доллару валюту, однако выразил уверенность в том, что многие страны прорабатывают механизмы, способные обойти слабеющую резервную валюту. Если государствам удастся что-нибудь придумать, то американцы могут столкнуться с еще более высокими процентными ставками.

Автор убежден, что привязанность США к санкционной политике можно объяснить простотой введения рестрикций и возможностью показать всему миру, что «что-то делается».

Санкции редко бывают эффективными и сопряжены со значительными издержками. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США имеет список более чем из десяти тысяч подсанкционных лиц и организаций, поэтому вместо того, чтобы продолжать накладывать все больше и больше санкций на те, которые были введены в действие за последние 70 лет, США должны сократить изжившие себя ограничения и бороться с искушением навязать больше, — подытожил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект по созданию международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) находится в проработке.

Американский лидер Джо Байден в своем обращении к нации сообщил, что Вашингтон и Брюссель предполагали, что антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, будут иметь последствия для энергетического рынка США и Европы. Он отметил, что его администрация, тем не менее, не могла «закрыть глаза» на действия России, хотя это помогло бы избежать рекордного подорожания топлива.