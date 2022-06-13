The Hill: Россия одним решением может «выключить» США The Hill: Россия одним решением может остановить работу ядерных реакторов в США

Фото: Herbert Kehrer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В Соединённых Штатах могут перестать работать атомные электростанции, если Россия решит прекратить поставлять обогащенный уран, сообщили научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill. Эксперты добавили, что многие реакторы в США и Европе работают на российских комплектующих. Если конфликт с Москвой продолжится, Запад может столкнуться с большими проблемами в обслуживании своих АЭС.

Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции, — говорится в публикации.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что рекордный уровень инфляции и цены на бензин в США являются побочным продуктом помощи Украине. Глава государства отметил, что Запад якобы знал, во что поддержка Украине обойдётся американцам и партнёрам по НАТО. Он добавил, что все понимали, что цены на еду и энергоносители резко поднимутся.