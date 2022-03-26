The Hill: проект об ужесточении торговли с РФ затягивается «на недели»

Рассмотрение законопроекта о приостановке нормальных торговых отношений с РФ Сенатом США может затянуться «на недели». К такому выводу пришла газета The Hill, исходя из возникших противоречий при вынесении проекта на голосование.

В четверг, 24 марта, лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер предложил единогласно поддержать данную инициативу. Но вынесение документа на голосование было заблокировано республиканцем Рэндом Полом, который высказал несогласие с внесёнными в проект формулировками. В частности, это введение санкций в отношении РФ за «грубые» нарушения прав человека, которые при ужесточении норм торговли будут заменены на «серьёзные».

По мнению Пола, это даёт администрации слишком широкие полномочия, формулировка может быть использована вплоть до противников абортов. Сенатор предлагает вернуться к изначальной терминологии, чётко прописать, что именно можно относить к грубым нарушениям прав человека и заявляет, что будет препятствовать быстрому прохождению проекта в Сенате, если его изменения не внесут в текст.

До этого группа сенаторов-республиканцев тоже отказалась поддержать законопроект, считая, что он должен включать положение о запрете импорта энергоносителей из России. Палата представителей Конгресса США уже одобрила два законопроекта: о запрете энергоносителей из РФ и приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.

Республиканцы предложили объединить эти законопроекты, демократы выступили против, в итоге было решено все инициативы рассматривать поочерёдно. Это, пишет газета, является «ловушкой» для обоих законопроектов, если Рэнд Пол не откажется от своих требований или в Сенате не договорятся рассматривать их отдельно.

В итоге руководство Сената предложило Полу компромисс: вынести его идею на голосование как поправку взамен на согласие ускорить процесс рассмотрения всего законопроекта. На это Пол ответил отказом.

Ситуация рассмотрения законопроекта об ужесточении норм торговли с Россией осложняется ещё и тем, что с 8 апреля Сенат уйдёт на двухнедельные каникулы, отмечает издание. И это при том, что законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией пользуется поддержкой обеих партий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине. Реагировать на новые санкции со стороны стран G7 следует по мере их поступления.