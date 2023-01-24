США посчитали неготовыми к долгой войне с Китаем The Hill: оборонная промышленность США не готова к долгой войне с Китаем

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Оборонная промышленность США недостаточно подготовлена к затяжной войне с использованием «обычных вооружений» с таким противником, как Китай, пишет издание The Hill со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS). По данным аналитиков, США исчерпают ряд боеприпасов, в том числе дальнобойные и высокоточные, менее чем за неделю войны с Китаем в Тайваньском проливе.

Основная проблема заключается в том, что оборонно-промышленная база США, в том числе военная, в настоящее время не рассчитана на ведение затяжной войны с применением обычных вооружений, — говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что военные продажи США за границу занимают слишком много времени, потому что они должны быть инициированы Государственным департаментом, выполнены Министерством обороны и одобрены конгрессом. Все это затрудняет поддержание долгосрочного военного конфликта, особенно с учетом того, что Китай инвестирует в боеприпасы и другие системы вооружения в пять-шесть раз быстрее, чем США.

Российско-украинский конфликт также выявил недостатки оборонной промышленности США, отмечается в материале. Исследование показало, что в стране истощаются запасы некоторых вооружений, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger. Согласно отчету, США обязались отправить Украине более 8,5 тысячи Javelin и более 1,6 тысячи Stinger, оставив собственные запасы на низком уровне.

Ранее контр-адмирал Военно-морского флота США в отставке Чарльз Уильямс заявил, что США следует сместить центр внимания на Китай и подготовить американский морской флот к войне в Тихом океане. По словам бывшего военного, Вашингтон больше не может сражаться на два основных фронта, подразумевая поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, и заявил, что в центре внимания США должен быть Китай, который «дает понять о своей агрессии». Уильямс также сравнил численность флота КНР и США и указал на превосходство Пекина.