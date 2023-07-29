The Hill: конфликт на Украине близок к кульминации The Hill: провал контрнаступления ВСУ приближает конфликт на Украине к кульминации

Фото: МО Украины

Сценарий заморозки украинского конфликта становится все более вероятным на фоне неудач ВСУ в ходе контрнаступления, пишет американское издание The Hill. По мнению обозревателей газеты, конфликт на Украине близок к кульминации.

Военные эксперты США опасаются, что операция украинской армии завершится к концу этого года без крупной победы. Это приблизит конфликт к заморозке на нынешних позициях, — отмечает издание.

Специалист в области внешнеполитических исследований Майкл О’Хэнлон считает, что украинские войска не смогут прорвать оборонительные рубежи ВС России, а контрнаступление провалится. Более того, он выразил мнение, что ВСУ могут начать терять территории в результате контрударов армии РФ. По мнению экспертов, Киеву не выгоден тупик в боевых действиях, так как он поспособствует укреплению позиций РФ на новых территориях.

Ранее Newsweek сообщило, что контрнаступление украинских войск провалилось из-за хорошо укрепленной обороны ВС России. Вооружение стран НАТО, которое было передано Киеву, было встречено «долинами защитных сооружений» по всему фронту. Среди факторов, из-за которых ВСУ терпят поражения на фронте, авторы издания назвали нехватку боеприпасов и превосходство России в воздухе.