The Hill: cоглашение между Россией и Никарагуа стало неожиданностью для США

Фото: Inti Ocon/dpa/Global Look Press

Договоренность между РФ и Никарагуа об отправке российских войск в республику стало неожиданностью для США, заявил Стивен Бланк, доктор философии, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) в статье для издания The Hill. По словам эксперта, наличие российских военных в Центральной Америке является демонстрацией Москвы своей стратегией в регионе. Отмечалось, что РФ будет отправлять свой контингент раз в полгода для развития сотрудничества в гуманитарных сферах, а также чтобы помогать бороться с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах. Трудности, с которыми столкнулась администрация Байдена при организации успешного саммита Америки, в сочетании с российско-никарагуанской сделкой подчеркивают, почему эта сделка должна быть для США тревожным «звонком в ночи», — считает Бланк.

13 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели визовые ограничения против 93 представителей властей Никарагуа, которых они считают причастными к «подрыву демократии».

Ранее президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. Кроме того, в списке военные из США, Мексики, Венесуэлы и Кубы.

В свою очередь гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что власти Никарагуа разрешили временное присутствие в стране российских войск, пусть и в гуманитарных целях, так как думают о суверенитете своего государства. Эксперт считает, что для обладания независимостью всем странам Американского континента, кроме США, необходимо ядерное оружие или поддержка сильного партнёра.