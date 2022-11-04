В США предупредили Киев о катастрофических последствиях атаки на Крым The Hill: атака на Крым может обернуться катастрофой для Киева

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Полномасштабное наступление на Крым может обернуться катастрофическим провалом для Киева, пишет американское издание The Hill. По мнению авторов статьи, у ВСУ просто не хватит сил на такую операцию.

В публикации указывается, что Крым соединен с материком узкой и сильно защищенной полосой земли. Российские войска могут провести инженерные работы, способные блокировать сухопутную кампанию.

Полномасштабная наземная атака может быть очень рискованной. <...> Украине не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала, — говорится в статье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы Киева в конфликте с Москвой первым делом поедет в Крым. Власти полуострова назвали слова украинского лидера о победе над Россией фантазией, а в Госдуме отметили, что Крым Зеленский сможет увидеть только из окна автозака для перевозки военных преступников.