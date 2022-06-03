The Hill: американцы потеряли интерес к событиям на Украине The Hill: американцы потеряли интерес к Украине из-за длительных действий и санкций

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Солдаты вооруженных сил Украины

Обозреватель газеты The Hill Уильям Молоуни заявил, что американцы потеряли интерес к событиям на Украине и всё меньше поддерживают активное участие в них США. По его словам, местное население больше не верит в то, что санкции способны «поставить Россию на колени» и демонстрирует скептицизм относительно целей США на фоне проблем, связанных с теми же санкциями.

Зарубежные конфликты обычно пользуются наибольшей поддержкой в начале. <...> Однако, если они достаточно быстро не завершаются решительной победой, достигнутой при разумных затратах, общественная поддержка и политический консенсус слабеют, — пояснил обозреватель.

Об этом, по его словам, свидетельствуют в том числе данные соцопросов, проведенных агентством Associated Press и Центром социологических исследований при Чикагском университете. Если в марте 2022 более 60% жителей США высказались за то, чтобы Америка играла значительную роль в ситуации вокруг Украины, то в середине мая эта цифра сократилась до 45%.

При этом многие американцы отмечают, что санкции против России подрывают в первую очередь экономику западных стран. Кроме того, страны, против которых США вводят санкции, представляют собой мощный блок, решительно выступающий против того, что они считают экономическим запугиванием.

Ранее стало известно, что западная коалиция, противостоящая России, становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу, сообщает китайское издание Global Times. По его мнению, значительные трудности у некоторых членов коалиции могут возникнуть уже зимой.