В США назвали Украину ложной демократией из-за политики Зеленского The American Conservative назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о «свободолюбивой демократии», однако на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение, написал обозреватель Тед Гален Карпентер для журнала The American Conservative. По его словам, сторонники Киева на Западе продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение режима Владимира Зеленского.

Некоторые сторонники Украины, кажется, даже не желают осуждать продолжающееся заигрывание режима с неонацистскими элементами, — считает Карпентер.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «сговорился» с батальоном «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который считается формированием «крайних националистов и откровенных нацистов».

Карпентер написал, что Западу предстоит «тяжелое столкновение с реальностью», так как Зеленский «неблагородный, осажденный поборник демократических ценностей».

Ранее издание Washington Post сообщило, что будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. По мнению авторов материала, судьба Киева становится все более зависимой от внешних обстоятельств и тяжелого финансового положения страны.

Кроме того, российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США могут значительно сократить помощь Украине, если убедятся в бесперспективности такой поддержки: сокращение расходов на Украину может оказаться реальным ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью. Однако, по словам Пушкова, демократы, выступающие за продолжение помощи Киеву, имеют «свои рычаги давления».