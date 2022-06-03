Tesla создаст человекоподобного робота для ленивых Tesla представит прототип человекоподобного робота 30 сентября

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Роботы участвуют в производстве на дне открытых дверей в производственном цехе Tesla

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск написал в своей социальной сети Twitter, что его компания обирается представить 30 сентября этого года прототип человекоподобного робота Optimus. Он будет помогать людям выполнять многие ежедневные задачи, например поднимать тяжелые вещи или даже ходить вместо своего владельца по магазинам.

День искусственного интеллекта в Tesla переносится на 30 сентября, так как к этому времени у нас может появиться рабочий прототип Optimus, — отметил предприниматель.

По задумке авторов проекта, робот Optimus будет ростом с человека. Ему можно будет поручить те задачи, которые его владелец не хочет выполнять самостоятельно, например таскать тяжелые вещи весом до 20 килограммов. Ожидается, что робота оснастят такими же системами искусственного интеллекта, как и электромобили Tesla.

Ранее новые роботизированные разработки представили в Китае. Там создали специальную методику клонирования свиней, в которой все действия, от оплодотворения самки до рождения, производит только робот. Таким образом уже удалось произвести на свет первых семь поросят.