https://static.news.ru/photo/7e6f7a0c-e222-11e9-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Американская компания по производству электромобилей Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства.

В 2017 году работника завода, который попытался отстоять права, уволили. Он обратился в профсоюзное объединение «Союз рабочих автомобильной промышленности». В итоге суд по административным делам Калифорнии встал на сторону потерявшего работу специалиста и обязал предприятие выплатить мужчине компенсацию, передаёт Forbes .

Ранее News.ru писал, что Tesla опубликовала отчётность, свидетельствующую о рекордных показателях количества выпускаемых и доставляемых заказчикам электрокаров. Производитель отправил 95 200 автомобилей за три месяца, что на 50% больше, чем в первом квартале 2019 года. Обнародование отчётности спровоцировало рост акций Tesla на фондовых биржах США — они поднялись в цене на семь процентных пунктов.