Tesla построит гигантскую батарею для Техаса

https://static.news.ru/photo/370e46ea-802b-11eb-aa1a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Tesla сконструирует большую батарею, которую подключат к энергосети американского штата Техас.

Проект хранения энергии в объёме 100 мегаватт в городе Англтоне реализует подразделение фирмы Илона Маска Gambit Energy Storage. Предполагается, что гигантская батарея в летний энергетический пик снабдит электричеством около 20 тысяч домов, сообщает Bloomberg.

В середине февраля около половины техасских электрогенераторов вышли из строя из-за морозов и снегопада. Температура воздуха достигала минус 22 градусов. Без тепла и электричества в какой-то момент остались 4 млн жилых домов. Энергетические компании штата оказались на грани дефолта из-за вынужденных закупок энергии у сторонних поставщиков по десятикратно завышенным ценам.

Tesla занимается решениями для хранения электричества параллельно с выпуском электромобилей. В 2016 году компания выиграла тендер на поставку системы хранения энергии для калифорнийской коммунальной организации Southern California Edison.

Ранее японская компания Hitachi Zosen показала самые ёмкие в мире твердотельные батареи. Их планируют испытать в сфере космонавтики и промышленного оборудования, передавал NEWS.ru.