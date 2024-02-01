Tesla Илона Маска может переехать в Техас, где он хочет построить город Илон Маск: руководство Tesla скоро решит, стоит ли переезжать в Техас

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Акционеры компании Tesla, основанной американским миллиардером Илоном Маском, в скором времени на общем голосовании решат, нужно ли перерегистрировать компанию в штате Техас. Бизнесмен ранее провел опрос в своей соцсети Х (Twitter), где 87,1% проголосовали за эту идею.

Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас, — написал он в соцсети Х.

Известно, что штаб-квартира Tesla находится в Техасе. До этого ряд крупных американских изданий, в том числе Bloomberg и WSJ, писали, что Илон Маск намерен построить в Техасе «собственный город» и даже открыть университет.

Ранее сообщалось, что Илон Маск лишился звания самого богатого человека на планете по версии Forbes. Лидером рейтинга стал владелец компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши, Бернар Арно. Его состояние оценивается в $211 млрд. Состояние Маска сейчас оценивается в $180 млрд, хотя годом ранее у него было $219 млрд.

Также ранее Илон Маск сообщил об успешном вживлении имплантата в мозг человека. По его словам, первый чип называется Telepathy. Он позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли.