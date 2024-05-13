Тесак 2.0: что за уроженец Мурманска объявил охоту на педофилов в США

Фото: youtube.com/@Vitaly ZDTV

Американский блогер Виталий Здоровецкий

В США завирусились видео блогера Виталия Здоровецкого, который отслеживает на улицах предполагаемых педофилов и подвергает их публичным унижениям. О том, чем известен блогер, читайте в материале NEWS.ru.

Привлекает рэперов для борьбы с педофилами

Американский блогер Виталий Здоровецкий, известный под псевдонимом Vitaly ZDTV, привлекает известных рэперов для проведения так называемых сафари на педофилов, следует из данных аккаунта блогера на стриминговом сервисе. Пойманных мужчин он унижает, сбривает часть волос на голове, брови и пачкает краской. Все происходящее он снимает на видео.

Формат полностью повторяет те акции, которые в России в конце нулевых проводил националист Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом Тесак. В серии роликов «Оккупай педофиляй» участники акций с помощью дейтингового сервиса или соцсетей ловили педофилов, используя в качестве «наживки» подростков в возрасте до 15 лет.

Родился в Мурманске и жил в Одессе

Известно, что Здоровецкий родился и рос в Мурманске, позже переехал в Одессу, а потом — во Флориду. Он занимается пранками и публикует видео примерно последние 15 лет.

Среди его роликов есть такие, где автор домогается девушек на пляже и пытается поцеловать незнакомок на улице. В 2018 году он подходил к парочкам и предлагал мужчинам продать свою девушку за $10 тысяч.

В 2020 году Здоровецкий попал в тюрьму за избиение женщины. Пострадавшая не была знакома с пранкером, а сам мужчина, по ее словам, пытался «сделать контент», заманив ее в кусты.

В момент инцидента девушка совершала пробежку по спальному району Майами-Бич. В тот момент, когда жертва оказалась рядом с блогером, Виталий спровоцировал ее подойти ближе к его дому, тогда он повалил бегунью и нанес несколько ударов по лицу и груди, пока она своими криками не привлекла внимание соседей. Позже тем же вечером пранкера задержали.

Свою нынешнюю акцию против педофилов он объясняет как попытку «очистить улицы от половых хищников». Подход Здоровецкого отличается от роликов Тесака тем, что к своим стримам он привлекает известных рэперов. В съемках приняли участие Lil Pump и Ty Dolla Sign. Всего, по словам Здоровецкого, он планирует снять 10 выпусков.

Скандал на УЕФА

В 2019 году блогер решил переквалифицироваться в продюсера фильмов для взрослых. В дело он вовлек супругу Кинси Волански, а для рекламы своей платформы «Виталий без цензуры» решил устроить провокацию на матче УЕФА.

По заданию блогера Волански в откровенном купальнике с логотипом платформы мужа выбежала на футбольное поле. За пять лет до этого сам Виталий выбежал на футбольное поле во время финального матча на чемпионате мира по футболу между Аргентиной и Германией. На его груди красовалась надпись Natural Born Prankster («Прирожденный шутник»).

В том же году Здоровецкий и Волански планировали вновь выбежать на поле в Рио во время финала Кубка Америки по футболу. Однако их успели перехватить охранники, после чего сдали полиции.

На родине в России провернуть такой фокус пранкеру тоже не удалось. Перед финальным матчем мундиаля в Лужниках его задержали. У него был «стоповый» Fan ID, который он заполучил еще в 2014 году за подобную выходку на ЧМ.

Сотрудничает с полицией

Во время одной из трансляций Здоровецкий вместе с рэпером Ty Dolla Sign и другими соратниками окружили пожилого мужчину, которого подозревали в намерении совратить несовершеннолетнего. При этом к компании примкнул неизвестный прохожий. Он подошел к пожилому американцу и резко ударил его по лицу. Блогер сразу открестился от этого поступка.

«И чтобы было ясно: парень, напавший на педофила, был незнакомцем, который также будет привлечен к уголовной ответственности. Мы собираемся помочь полицейским найти его. Мы не оправдываем действия случайного представителя общественности», — заявил Здоровецкий в соцсети Twitter (X).

При этом мужчину, которого неизвестный ударил, доставили в больницу, но позже полиция пообещала арестовать его по подозрению в педофилии. 73-летний подогреваемый пытался познакомиться с 15-летним подростком.

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