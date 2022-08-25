«Теряют свое влияние»: востоковед о будущем США Востоковед Газдиева: США скоро потеряют свое мировое влияние

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Целью политики Соединенных Штатов является международное доминирование и обогащение отдельных западных государств, но в последнее время они начали терять свое влияние не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, убеждена замдиректора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Фаина Газдиева. Одним из явных признаков того, что Вашингтон теряет господство на мировой арене, является уход из Афганистана после 20 лет пребывания военных в стране, сообщила она в беседе с «ПолитЭкспертом».

Газдиева отметила, что бывшие союзники США начали понимать, что на них нельзя положиться. Например, Саудовская Аравия начала тесное сотрудничество с Китаем, ослабляя американский доллар.

Ведущие мировые державы нуждаются в надежных партнерах, и в этом ключе обозначается укрепление отношений между Китаем, Россией, Ираном и Индией. Таким образом, мы становимся очевидцами того, как США теряют свое влияние на Ближнем Востоке и не только. Зима покажет истинную расстановку приоритетов и в странах Европы, а значит, и новую расстановку сил в мире, — заявила эксперт.

Политолог Дмитрий Солонников ранее объяснил, что политические элиты, которые сейчас представляют США, пытаются сохранить свое мировое господство, так как для них это вопрос выживания. По его словам, времена изменились и не все страны готовы терпеть однополярный мир, однако Соединенные Штаты в других реалиях существовать не смогут.